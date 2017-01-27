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Топливно-энергетический комплекс
Dow Jones впервые закрылся на уровне выше 20000 пунктов
07:17 26.01.2017 |
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов среды достиг исторического максимума, превысив психологически важную отметку в 20000 пунктов, индексы NASDAQ и S&P 500 также поставили рекорды, свидетельствуют данные торгов.
По предварительным данным, Dow Jones подрос на 0,78% - до 20068,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,99%, до 5656,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,8%, до 2298,37 пункта.
Рынки положительно восприняли ряд указов Трампа, в том числе по здравоохранению, который подразумевает постепенную отмену реформы Obamacare, проведенную в 2010 году предыдущим президентом США Бараком Обамой. Помимо этого, Трамп подписал указы о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, о введении моратория на прием на работу новых федеральных служащих, а также о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов - Keystone и Dakota Access.
Кроме того, во вторник Трамп встретился с главами так называемой "Большой детройтской тройки" автопроизводителей - Chrysler, General Motors и FordF. Он заявил, что намерен смягчить регулирование в сфере окружающей среды, понизить налоги и создать благоприятные условия для производителей.
"Ясность как кислород для рынка. Чем больше раскрывает президент Трамп, тем скорее Dow на уровне 20000 пунктов уходит на задний план - уровень в 21000 скоро станет новой одержимостью СМИ", - считает рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Чистый убыток американской Alcoa Corporation по итогам четвертого квартала уменьшился в 6,9 раза в годовом выражении - до 129 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,68 доллара против 4,52 доллара на акцию годом ранее.
Чистая прибыль концерна Boeing за квартал выросла в 1,58 раза, до 1,631 миллиарда долларов, или 2,59 доллара на акцию против 1,51 доллара за четвертый квартал 2015 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 2,35 доллара на акцию. По итогам 2017 года Boeing ожидает прибыль на акцию в размере 10,25-10,45 доллара за бумагу.
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