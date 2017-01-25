Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги положительной динамикой после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,22%, до 3149,55 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - на 0,40%, до 1904,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,43%, до 23049,12 пункта. Корейский KOSPI прибавил 0,06%, до 2066,94 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,38%, до 5671,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,43% - до 19057,50 пункта.

Инвесторы рассматривают последствия принятых Трампом решений в благоприятном ключе, сообщает агентство Рейтер. Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ТТП в понедельник. Он также подписал меморандум, указывающий торговому представителю Соединенных Штатов вывести Вашингтон из переговоров по ТТП.

Соглашение о ТТП было заключено 5 октября 2015 года. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.

"Выход США из ТТП фактически может оказать только позитивное влияние на Азию", - прокомментировал агентству аналитик AB Capital Securities в Маниле Виктор Феликс (Victor Felix).

Кроме того, удорожание азиатских акций сдерживает скорое наступление китайского Нового года по лунному календарю.