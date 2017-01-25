Основные фондовые индексы США во вторник выросли на фоне новостей компаний и внутренней статистики, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных уровней, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,57% - до 19912,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,86%, до 5600,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 2280,07 пункта.

Количество сделок продаж жилья на вторичном рынке США в декабре снизилось на 2,8% по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 5,49 миллиона, тогда как аналитики ожидали сокращения числа сделок лишь на 1,1%, до 5,52 миллиона с первоначального показателя ноября в 5,61 миллиона сделок.

Один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications по итогам четвертого квартала снизил прибыль почти на 17%, до 4,6 миллиарда долларов, или 1,1 доллара на акцию против 1,32 доллара за три отчетных месяца годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне в 0,89 доллара за акцию.

Чистая прибыль американской интернет-компании Yahoo! по итогам четвертого квартала составила 163,9 миллиона долларов против убытка в 4,432 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого года. Разводненная прибыль на одну акцию компании в отчетном периоде составила 0,17 доллара против убытка в 4,70 доллара в 2015 году. Эксперты ожидали прибыль на уровне 0,21 доллара.

Johnson & Johnson показал рост квартальной прибыли на 18,6%, до 3,814 миллиарда долларов, или 1,38 доллара на акцию по сравнению с прогнозами в 1,56 доллара на акцию.

"Опубликованные отчеты лучше, чем ожидалось, и экономические данные хороши. Думаю, в среднесрочной перспективе тенденция на рынке будет положительная", - сказала агентству MarketWatch старший рыночный стратег Voya Financial Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).