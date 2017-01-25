Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник в "красной зоне": индекс "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,61% - до 856,24 пункта, индекс ПФТС - на 0,4%, до 269,58 пункта.

Объем торгов на УБ составил почти 9,46 млн грн, в том числе акциями 8,34 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 377,37 млн грн, в том числе акциями - 0,17 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,66%), "Мотор Сичи" (-1,12%) и "Центрэнерго" (-0,97%).

Подорожали по итогам дня только акции "Донбассэнерго" (+2,53%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,1%) и "Мотор Сичи" (-0,61%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,39% - до 626,72 пункта при торговом обороте более 10 млн злотых (67,5 млн грн).

Тройку лидеров роста в "индексной корзине" составили бумаги "Астарты" (+0,78%), "Кернела" (+0,36%) и "Агротона" (+0,32%).

Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Садовая груп" (-6,56%), "Милкиленда" (-2,14%) и KDM Shipping (-1,23%).

