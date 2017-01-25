Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги преимущественно разнонаправленной динамикой после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,18%, до 3142,55 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite снизился на 0,30%, до 1896,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,22%, до 22949,86 пункта. Корейский KOSPI уменьшился на 0,01%, до 2065,76 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,70%, до 5650,10 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,55% - до 18787,99 пункта.

Трамп подписал указ о выходе США из ТТП в понедельник. Он также подписал меморандум, указывающий торговому представителю Соединенных Штатов вывести Вашингтон из переговоров по ТТП.

Соглашение о ТТП было заключено 5 октября 2015 года. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.

"Это не является существенным шагом, поскольку многие иностранные институциональные инвесторы все еще ждут большей ясности (от политики Трампа - ред.)", - заявил управляющий директор в Haitong International Эндрю Салливан (Andrew Sullivan) агентству Bloomberg. Он также добавил, что на рынках сейчас слишком много неопределенности, что приводит к низким объемам торгов.