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Биржи США завершили день в минусе на новостях из Белого дома, отчетах компаний
07:32 24.01.2017 |
Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе на фоне новостей корпораций и опасений относительно политики президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,14% - до 19799,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,04% - до 5552,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,27% - до 2265,20 пункта.
Трамп подписал в понедельник указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, пообещав также пересмотреть условия НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) без выхода из него.
В понедельник Трамп провел в Белом доме встречу с предпринимателями, заявив, что его администрация намерена сократить меры по регулированию бизнеса в стране на 75% или больше. При этом он заверил, что власти будут обращать внимание на вопросы экологии и безопасность рабочих при осуществлении такого регулирования.
"С учетом того, что первый бизнес-указ президента касался изменения торговых соглашений, некоторые оптимистично настроенные инвесторы, вероятно, выбиты из колеи. Они были настроены на снижение налогов и ограничений регуляторов. Возможно, они нетерпеливы, но явно разочарованы", - приводит агентство Рейтер слова директора по инвестициям в BMO Private Bank Джека Эблина.
Чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton по итогам четвертого квартала 2016 года, приходящийся на головную компанию, вырос в 5,3 раза, до 149 миллионов долларов. Убыток на акцию составил 0,17 доллара против убытка в 0,03 доллара за четвертый квартал 2015 года, притом что аналитики ожидали квартальную прибыль на акцию в 0,02 доллара.
McDonald's по итогам четвертого квартала сократил чистую прибыль на 1% - до 1,193 миллиарда долларов, или 1,44 доллара на акцию против 1,31 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов экспертов в 1,41 доллара за акцию.
Инвесторы также обратили внимание на сообщение о блокировании судом США сделки по покупке американской медицинской страховой компанией Aetna ее конкурента Humana.
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