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Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины 23 января изменились разнонаправленно
20:09 23.01.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,21% - до 861,53 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,29% - до 270,65 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 40,72 млн грн, в том числе акциями - 0,31 млн грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги "Донбассэнерго" (-2,92%), Райффайзен Банка Аваль (-1,47%) и "Укрнафты" (-0,35%).
Подорожали акции "Мотор Сичи" (+0,61%) и "Центрэнерго" (+0,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+2,05%) и "Мотор Сичи" (+0,15%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,15% - до 624,27 пункта при объеме торгов 9,9 млн злотых (66,8 млн грн).
Тройку лидеров роста в "индексной корзине" составили бумаги "Милкиленда" (+3,7%), KDM Shipping (+1,71%) и KSG Agro (+1,67%).
В "красной зоне" завершили торги акции Coal Energy (-5,23%), "Астарты" (-0,77%) и агрохолдинга ИМК (-0,53%).
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