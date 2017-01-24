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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР закрылись в основном ростом после инаугурации Трампа
12:26 23.01.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги преимущественно в плюсе после инаугурации президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,44%, до 3136,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - 0,87%, до 1902,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - 0,06%, до 22898,52 пункта. Корейский KOSPI вырос на 0,02%, до 2065,99 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,77%, до 5611 пунктов. Японский Nikkei 225 снизился на 1,29% - до 18891,03 пункта.
В пятницу состоялась инаугурация Трампа, который стал 45-м президентом США. В своей речи Трамп заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Он также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места и восстановить благосостояние населения.
Ранее, в ходе предвыборной кампании, Трамп достаточно жестко высказывался в адрес Китая, обвиняя страну в валютных манипуляциях и враждебной торговой политике.
Инвесторы опасаются возможных протекционистских мер новой администрации США. Как отмечает агентство Рейтер, оптимизм инвесторов начинает постепенно исчезать, поскольку детали налоговой политики Трампа продолжают вызывать вопросы.
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