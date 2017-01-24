Финансовые новости
- |
- 24.01.17
- |
- 02:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Биржи США закрылись в плюсе на фоне инаугурации Трампа
07:10 23.01.2017 |
Основные фондовые индексы США завершили пятницу в "зеленой" зоне на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,48 - до 19827,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, до 5555,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,34%, до 2271,31 пункта.
В своей инаугурационной речи Трамп пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние. По его словам, он сделает Америку вновь сильной, богатой, гордой, безопасной и великой, а противоречия в американском обществе будут разрешены.
Сразу после приведения к присяге Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США". Кроме того, США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. США также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения, и намерена высылать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.
"Трамп ясно дал понять, что сегодня, или не позже понедельника мы увидим конкретные исполнительные акты, которые будут задавать тон всем действиям администрации и обозначат его приоритеты", - приводит агентство MarketWatch комментарий старшего стратега Ameriprise Financial Дэвида Джоя (David Joy).
Между тем, в стране продолжается сезон отчетов. Так, Procter & Gamble сообщила о росте по итогам второго квартала фингода в 2,44, до 7,896 миллиарда долларов, или 2,88 доллара на акцию, тогда как эксперты ожидали показателя на уровне 1,06 доллара.
Чистая прибыль General Electric, приходящаяся на акционеров, по итогам квартала составила 3,486 миллиарда долларов, снизившись на 45% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 0,39 доллара против ожиданий на уровне 0,46 доллара за акцию.
American Express сообщил о снижении прибыли за четвертый квартал на 8% - до 825 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,88 доллара против 0,89 доллара годом ранее.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тимошенко получила Бублик для перевыборов в мае
|Трамп подписал указ о выходе CША из Транстихоокеанского партнерства
|Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5% – Госстат
|Кабмин намерен до конца года создать Службу финансовых расследований вместо налоговой полиции – Гройсман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке активно катится вниз
|Фондовые индексы Украины 23 января изменились разнонаправленно
|Доллар продолжает дешеветь из-за опасений о политике Трампа
|Цена золота продолжает расти на удешевлении доллара 23 января
|Состояние межбанковского валютного рынка Украины 23 января
|Депозитные ставки для физлиц 23 января
Это интересно
|Задержанного в Испании россиянина обвиняют в создании банковского трояна
|В Лондоне запретят оставлять машины с работающим мотором
|Samsung запатентовала чехол для смартфона, оснащённый собственным экраном E Ink
Корейский гигант запатентовал чехол для смартфона, оснащённый небольшим экраном E Ink, который может использоваться для отображения оповещений, ярлыков или иной полезной информации. Что интересно, данный дисплей располагается не на внешней крышке, а на внутренней части чехла.
|Лондонский суд отказался признать бридж спортом
|Uber выплатит властям США $20 млн за обман водителей
|Новые смартфоны Apple iPhone получат технологию быстрой беспроводной зарядки
|Opel заменил минивэн Meriva кроссовером Crossland X