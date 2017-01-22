Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку констатирует уменьшение объема биржевых контрактов с ценными бумагами на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

В 2016 году было заключено биржевых контрактов на сумму 236,95 млрд гривен, тогда как в 2015 году - на 286,21 млрд гривен.

Согласно сообщению, самый большой объем операций с ценными бумагами наблюдался по сделкам с государственными облигациями (211,26 млрд гривен), облигациями предприятий (9,43 млрд гривен), деривативами (1,19 млрд гривен) и акциями (2,18 млрд гривен).

Лидерами среди организаторов торговли стали фондовые биржи "Перспектива" (136,3 млрд гривен), ПФТС (95,0 млрд гривен) и "Украинская биржа" (3,5 млрд гривен).

Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку констатирует увеличение объема заключенных биржевых контрактов с ценными бумагами на 10%, или на 1,679 млрд гривен до 18,601 млрд гривен в августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.