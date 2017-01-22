На рынке корпоративного долга Китая вскоре может произойти «ураган дефолтов», поскольку китайским компаниям в этом году предстоит выплатить рекордные суммы для погашения облигаций, пишет информагентство Bloomberg.

На долговом рынке материкового Китая «мусорными» считаются облигации с рейтингом «АА» и ниже. В 2017 году наступают сроки погашения таких ценных бумаг на общую сумму 211 млрд юаней ($31 млрд) против 155 млрд юаней в 2016-м, подсчитало агентство. Объем выпуска китайскими компаниями облигаций в декабре 2016 года сократился до минимума за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Народного банка (ЦБ) Китая.

Компаниям, зарегистрированным в материковом Китае, придется выплатить по облигациям 321,9 млрд юаней в 2018 году и 387 млрд юаней в 2019-м.

Только за один день, 16 января этого года, две китайские компаний допустили технические дефолты, не исполнив в срок обязательства по облигациям. В 2015 году таких случаев было 29, в 2014-м - только семь, сообщила China Citic Bank Corp.

«Эмитенты сталкиваются с огромным напряжением по выплатам, - констатирует Мэн Сянъюань, аналитик шанхайской Shenwan Hongyuan Group. - Инвесторам нужно следить за уровнем рисков».

Растущие расходы на обслуживание займов вынуждают компании выпускать облигации, отмечает агентство. Вероятность «взрывного» сценария развития событий на этом рынке будет расти, если объем выпуска облигаций будет оставаться меньше величины предстоящих выплат, сообщили в China International Capital Corp.