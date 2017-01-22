Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги разнонаправленной динамикой на фоне статистики по ВВП Китая и перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,70%, до 3123,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - 1,52%, до 1885,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,71%, до 22885,91 пункта. Корейский KOSPI потерял 0,35%, до 2065,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,66%, до 5654,80 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,34%, до 19137,91 пункта.

ВВП Китая в четвертом квартале 2016 года вырос на 6,8%, показатель оказался выше прогноза аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Они ожидали роста на 6,7%. При этом за год ВВП страны увеличился на 6,7% против роста на 6,9% годом ранее. Это худший показатель за последние 26 лет, но он совпал с официальными прогнозами властей, озвученными в начале прошлого года.

Инвесторы также ожидают инаугурации Дональда Трампа, которая состоится позднее в пятницу. У них имеются опасения по поводу его будущей политики, поскольку в ходе предвыборной кампании риторика Трампа в адрес КНР была достаточно жесткой. Он обвинял Китай в валютных манипуляциях, а также проведении враждебной торговой политики.

По мнению главного стратега Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учида (Minori Uchida), слова которого приводит агентство Рейтер, некоторые инвесторы ожидают более подробной информации о политике Трампа.