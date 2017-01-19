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Топливно-энергетический комплекс
Биржи АТР в торгуются разнонаправленно на корпоративных новостях
07:43 19.01.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой в четверг на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 06.35 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 3111,20 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - увеличивался на 0,09%, до 1866,25 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,59%, до 22961,99 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,01%, до 2070,79 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 находился на уровне предыдущего закрытия в 5678,90 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,73%, до 19032,08 пункта.
Убытки японской Toshiba Corp. в результате сделки ее "дочки" Westinghouse Electric Co. с CB&I Stone & Webster могут, по сообщениям японских СМИ, составить более 500 миллиардов иен (4,41 миллиарда долларов), пишет газета The Wall Street Journal.
В конце декабря компания сообщила, что разница между стоимостью покупки активов CB&I Stone & Webster и их балансовой стоимостью может может достичь нескольких сотен миллиардов иен (несколько миллиардов долларов). Ранее ожидалось, что индикатор будет находится на отметке 87 миллионов долларов. На этом фоне акции компании дешевеют на 24,38%, до 218,30 иены за бумагу. Это стало самым сильным однодневным снижением цены акций компании всю историю, отмечает газета.
Рынки также реагируют на новость о том, что суд Южной Кореи отклонил запрос о выдаче ордера на арест де-факто главы Samsung Ли Чжэ Ен по обвинению во взяточничестве. Ранее в понедельник специальная комиссия по расследованию направила запрос на выдачу ордера на арест Ли Чжэ Ена. Следствие подозревает Samsung в коррупционных связях с Цой Сун Силь, приближенной временно отстраненной от власти президента страны Пак Кын Хе. Акции компании дорожают на этом фоне на 0,98%, до 1865 тысяч иен за бумагу.
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