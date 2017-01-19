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Биржи США не продемонстрировали единой динамики на статданных и новостях компаний
07:39 19.01.2017 |
Основные фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренней статистики и корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,11% - до 19804,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,31%, до 5555,65 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 2271,89 пункта.
Промышленное производство в стране в декабре выросло в месячном выражении на 0,8%, оказавшись выше прогнозов аналитиков по росту на 0,6%. При этом ноябрьский индикатор был пересмотрен в сторону ухудшения: до снижения на 0,7% в месячном выражении с минус 0,4%.
Индекс Национальной ассоциации строителей жилья в январе составил 67 пунктов, оказавшись хуже прогнозов экспертов в 69 пунктов.
ФРС сообщила, что большинство из 12 округов страны в конце ноября-декабря продолжили демонстрировать умеренное увеличение экономической активности; неопределенность относительно политики избранного президента США Дональда Трампа в некоторых округах сменилась на оптимизм. Условия на рынке труда страны в данный период усложнились, в сфере ритейла отмечался рост спроса на одежду и технику.
Между тем, Citigroup сообщил о снижении чистой прибыли за 2016 год на 14% в годовом выражении, до 14,912 миллиарда долларов. Выручка финансового гиганта сократилась на 8%, составив 69,875 миллиарда долларов.
Не слишком хорошо в среду чувствовали себя американские ритейлеры. Так, компания Target снизилась на 5,7% после сообщения о снижении прогноза по квартальной прибыли. Акции Wal-Mart подешевели на 0,47%, Macy"s Inc - на 1,57%.
По мнению трейдера R.W. Baird & Co Майка Антонелли (Mike Antonelli), на мировых рынках будет довольно спокойно, пока не прояснится ситуация с квартальными доходами и прогнозами компаний на 2017 год, а также с планами Трампа. "Мы движемся по инерции от 2016 года, и немного замедлились без ветра в парусах ", - отметил он.
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