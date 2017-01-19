Украинский рынок акций в среду еще немного подрос: индекс "Украинской биржи" (УБ) по итогам дня повысился на 1,02% - до 857,39 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 268,71 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,04 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 278,17 млн грн, в том числе акциями - 0,31 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,94%), "Донбассэнерго" (+1,26%) и "Укрнафты" (+0,92%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+2,39%) и "Мотор Сичи" (+0,95%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,55% - до 619,1 пункта при объеме торгов 20 млн злотых (135 млн грн).

Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги "Агротона" (-3,12%), KSG Agro (-2,91%) и "Кернела" (-2,43%).

В "зеленой зоне" завершили торги акции Coal Energy (+6,29%), "Овостара" (+2,96%) и "Астарты" (+0,78%).