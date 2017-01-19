Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги разнонаправленной динамикой; общего тренда для всего региона не выявилось, поскольку инвесторы ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,14%, до 3113,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite потерял 0,45%, до 1864,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,13%, до 23098,26 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,06%, до 2070,54 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,36%, до 5678,80 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,43%, до 18894,37 пункта.

Трейдеры ожидают инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в пятницу. Участники рынка опасаются, что его экономическая политика будет не такой благоприятной по отношению к бизнесу, как предполагалось ранее.

Кроме того, инвесторы продолжают реагировать на заявления Трампа о слишком крепком курсе долларе. Как пояснил политик, отчасти это связано с тем, что Китай удерживает курс юаня на низком уровне.

"Комментарии Трампа по поводу доллара помогло снизить давление на юань и на китайские акции", - сказал агентству Рейтер глава Ample Finance Group Алекс Вонг (Alex Wong).