Основные фондовые индексы США во вторник снизились на фоне обеспокоенности инвесторов в связи с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о слишком крепком курсе долларе, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,3% - до 19826,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,63%, до 5538,73 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,3%, до 2267,89 пункта.

Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что курс доллара сейчас слишком высокий, отчасти потому, что Китай удерживает курс юаня на низком уровне.

Британский премьер-министр Тереза Мэй во вторник представила свой план на предстоящие переговоры с Евросоюзом, подтвердив, что пойдет по пути максимально "жесткого" Brexit. Так, страна покинет общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС. При этом Мэй рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза. Она также предупредила Евросоюз, что не только Великобритания недовольна пренебрежением ЕС к особенностям и нуждам отдельных своих членов.

Инвесторы на этой неделе ждут инаугурации Трампа в пятницу и новых отчетов американских компаний.

"На этой неделе произойдет многое, поэтому инвесторы ведут себя осторожно. Например, в Давосе в полной мере проявляется борьба глобализации и популизма", - приводит агентство MarketWatch слова директора по инвестициям в BMO Private Bank Джека Эблина (Jack Ablin).