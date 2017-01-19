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Рынок акций Украины во вторник возобновил рост
19:00 17.01.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 3,36% - до 848,75 пункта, индекс ПФТС - на 0,42%, до 268,05 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 498,6 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Укрнафты" (+6,6%), "Мотор Сичи" (+3,54%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,88%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,19%) и "Мотор Сичи" (+1,35%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 2,36% - до 622,5 пункта при торговом обороте 8,4 млн злотых (56,7 млн грн).
Среди индексных акций больше всех дорожали бумаги "Милкиленда" (+15,81%), "Агротона" (+15,56%) и KSG Agro (+10%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Кернела" (-1,07%) и "Овостара" (-0,59%).
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