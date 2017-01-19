Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник продемонстрировали разнонаправленные изменения в ожидании выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое должно внести ясность в планы страны по выходу из состава Европейского союза.

Как ожидается, она объявит, что Великобритания не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после Brexit. Премьер-министр может заявить, что страна не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС, и призвать к заключению "нового и равноправного партнерства" с Евросоюзом.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix за день опустились соответственно на 1,48% и 1,41%. Негативное влияние на рынок страны оказывает, в частности, продолжающееся седьмой день повышение курса иены к доллару США.

В Японии подешевели акции банков, включая Sumitomo Mitsui - на 1,4%, Mizuho Financial - на 1,6% и Mitsubishi UFJ - на 1,5%.

Котировки акций Fast Retailing, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии, снизились на 1,9% после того как аналитики UBS ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "нейтрального уровня".

Бумаги Maruichi Steel Tube подешевели на 3%, поскольку эксперты Mizuho снизили их рейтинг до "нейтрального уровня" с "покупать".

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,85%.

Между тем китайский Shanghai Composite, снижавшийся в ходе торгов, к концу дня смог выйти в плюс и завершил день ростом на 0,17%. До этого он падал пять торговых сессий подряд.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился во вторник на 0,54%, южнокорейский Kospi - на 0,37%.

Подорожали торгующиеся в Гонконге акции нефтяных производителей Китая, в том числе CNOOC - на 0,3% и PetroChina - на 1,1%.

Цена акций Samsung Electronics выросла по итогам торгов на 0,8%.

