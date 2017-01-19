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Фондовые индексы Японии и Австралии снизились во вторник, китайский рынок вырос
12:54 17.01.2017 |
Как ожидается, она объявит, что Великобритания не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после Brexit. Премьер-министр может заявить, что страна не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС, и призвать к заключению "нового и равноправного партнерства" с Евросоюзом.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix за день опустились соответственно на 1,48% и 1,41%. Негативное влияние на рынок страны оказывает, в частности, продолжающееся седьмой день повышение курса иены к доллару США.
В Японии подешевели акции банков, включая Sumitomo Mitsui - на 1,4%, Mizuho Financial - на 1,6% и Mitsubishi UFJ - на 1,5%.
Котировки акций Fast Retailing, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии, снизились на 1,9% после того как аналитики UBS ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "нейтрального уровня".
Бумаги Maruichi Steel Tube подешевели на 3%, поскольку эксперты Mizuho снизили их рейтинг до "нейтрального уровня" с "покупать".
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,85%.
Между тем китайский Shanghai Composite, снижавшийся в ходе торгов, к концу дня смог выйти в плюс и завершил день ростом на 0,17%. До этого он падал пять торговых сессий подряд.
Гонконгский индекс Hang Seng увеличился во вторник на 0,54%, южнокорейский Kospi - на 0,37%.
Подорожали торгующиеся в Гонконге акции нефтяных производителей Китая, в том числе CNOOC - на 0,3% и PetroChina - на 1,1%.
Цена акций Samsung Electronics выросла по итогам торгов на 0,8%.
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