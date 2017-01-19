Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,52% - до 821,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 266,93 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,2 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 692 млн грн, в том числе акциями - 0,33 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги снижением котировок. Наиболее сильно упали в стоимости бумаги "Укрнафты" (-2,54%), "Донбассэнерго" (-1,04%) и "Центрэнерго" (-0,71%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,04%) и "Мотор Сичи" (-0,42%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 1,65% - до 608,17 пунктов при объеме торгов 13,6 млн злотых (почти 83 млн грн).

Почти все индексные акции завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги KDM Shipping (+8,76%), KSG Agro (+8,7%), Coal Energy (+5,59%) и агрохолдинга ИМК (+5,36%).

Снизились в цене только акции "Садовой груп" (-3,85%).

