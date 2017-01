Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) незначительно опустились в пятницу, однако выросли по итогам недели.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился менее чем на 0,1%; до этого индикатор рос 4 сессии подряд. С начала недели рост составляет 1,6%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, южнокорейский индекс Kospi - 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, более широкий Topix - на 0,6%.

Как сообщалось, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2016 года снизился на 0,9% и составил 24,33 трлн юаней ($3,53 трлн), свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны.

Объем экспорта уменьшился на 2% - до 13,84 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней.

Ценные бумаги Samsung Electronics подешевели на 3,5% на новости, что власти Южной Кореи допросили заместителя председателя правления Samsung Electronics Ли Че Ёна по подозрению в причастности компании к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе.

Ли Че Ён является фактическим руководителем корпорации после того, как его отец и глава компании Ли Гон Хи перенес инфаркт в прошлом году.

Четверка крупнейших банков Австралии (Westpac, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking) потеряла более 1,3% капитализации на фоне неопределенности по поводу будущей политики Дональда Трампа на посту президента США. Эти финкомпании резко выросли после президентских выборов.

Акции производителя автозапчастей Takata взлетели в цене на 16% на сообщениях WSJ, что компания может уже в пятницу договориться с властями США о прекращении дела о неисправных подушках безопасности. По словам источников, компания признает свою вину и выплатит штраф в размере около $1 млрд.

Стоимость бумаг Nintendo опустилась на 5,8%. Компания объявила, что продажи ее новой игровой приставки Switch стартуют 3 марта, и ее стоимость составит $250. Инвесторы ожидали, что стартовая цена будет ниже.