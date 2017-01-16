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Топливно-энергетический комплекс
Биржи США закрылись в минусе на разочаровании пресс-конференцией Трампа
07:52 13.01.2017 |
Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне разочарования инвесторов, связанного с отсутствием озвученных деталей по экономической политике избранного президента США Дональда Трампа на его пресс-коференции, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,32% - до 19891 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,29%, до 5547,49 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 -на 0,21%, до 2270,44 пункта.
Прошедшая пресс-конференция Трампа фактически оставила инвесторов без подробностей относительно его планов по экономическому стимулированию страны. В ходе своего выступления избранный президент лишь пообещал стать "лучшим создателем рабочих мест" и ввести изменения в фармацевтическую промышленность, а также снизить затраты на программу по военным самолетам.
"Ралли Трампа изжило себя, и естественно увидеть после сильного роста откат назад. Инвесторы, очевидно, перемещаются на новые позиции и готовятся к началу сезона отчетов компаний", - отметил один из основателей Themis Trading Джо Салуцци (Joe Saluzzi), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 января, выросло на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 247 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 20 тысяч по сравнению с уровнем предыдущей недели - до 255 тысяч.
Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 7 января, снизилось на 1,75 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели - до 256,5 тысячи.
Глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер (Patrick Harker) в четверг заявил, что экономика США "встает на ноги в 2017 году" и назвал уместным три повышения процентных ставок регулятором.
В свою очередь, президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт (Dennis Lockhart) высказался за два повышения ставки, а его коллега из Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard) заявил, что никакой спешки в плане роста ставок нет.
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