Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне разочарования инвесторов, связанного с отсутствием озвученных деталей по экономической политике избранного президента США Дональда Трампа на его пресс-коференции, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,32% - до 19891 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,29%, до 5547,49 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 -на 0,21%, до 2270,44 пункта.

Прошедшая пресс-конференция Трампа фактически оставила инвесторов без подробностей относительно его планов по экономическому стимулированию страны. В ходе своего выступления избранный президент лишь пообещал стать "лучшим создателем рабочих мест" и ввести изменения в фармацевтическую промышленность, а также снизить затраты на программу по военным самолетам.

"Ралли Трампа изжило себя, и естественно увидеть после сильного роста откат назад. Инвесторы, очевидно, перемещаются на новые позиции и готовятся к началу сезона отчетов компаний", - отметил один из основателей Themis Trading Джо Салуцци (Joe Saluzzi), чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 января, выросло на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 247 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 20 тысяч по сравнению с уровнем предыдущей недели - до 255 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 7 января, снизилось на 1,75 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели - до 256,5 тысячи.

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер (Patrick Harker) в четверг заявил, что экономика США "встает на ноги в 2017 году" и назвал уместным три повышения процентных ставок регулятором.

В свою очередь, президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт (Dennis Lockhart) высказался за два повышения ставки, а его коллега из Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard) заявил, что никакой спешки в плане роста ставок нет.