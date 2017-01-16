Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги преимущественно негативной динамикой после выступления в среду избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,56%, до 3119,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,87%, до 1951,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,46%, до 22829,02 пункта. Корейский KOSPI вырос на 0,58%, до 2087,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08%, до 5766,90 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 1,19%, до 19134,70 пункта.

Прошедшая пресс-конференция Трампа фактически оставила инвесторов без подробностей относительно его планов по экономическому стимулированию страны. Это поспособствовало ослаблению доллара по отношению к иене.

Удорожание иены наносит ущерб японским компаниям, ориентированным на экспорт, поскольку снижает доходы от экспорта в японской валюте. На этом фоне по итогам торгов акции японской Mitsubishi Motors подешевели на 1,45%, Nissan Motor - на 1,11%, Honda Motor - на 0,4%.

"Инвесторам не удалось получить четкую информацию о политике (Трампа - ред.) после вчерашней пресс-конференции", - приводит агентство Bloomberg слова главы отдела исследований PT Samuel Sekuritas Indonesia Энди Фердинанда (Andy Ferdinand).