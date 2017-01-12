Фондовый рынок Украины завершил торги в среду слабым ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,77% - до 807,63 пункта, индекс ПФТС - на 0,42%, до 266,17 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,7 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 216,8 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Донбассэнерго" (+2,34%), "Укрнафты" (+1,9%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,76%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,58%) и "Мотор Сичи" (+1,33%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 2,56% - до 573,19 пункта при объеме торгов 7,6 млн злотых (46,36 млн грн).

В "индексной корзине" выросли в цене акции "Кернела" (+6,34%), "Астарты" (+0,56%) и агрохолдинга ИМК (+0,12%).

В "красной зоне" завершили торги акции "Милкиленда" (-2,56%), Coal Energy (-1,33%) и KSG Agro (-0,81%).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" аналитик онлайн-брокера "Свит Инвест" Сергей Гончаренко, фондовый рынок Украины продолжает дрейфовать в "безыдейном боковике".

"Ни фундаментальных, ни технических предпосылок к снижению или росту фондовых индексов пока нет. Можно ожидать только продолжения боковой динамики при низких торговых оборотах", - сказал эксперт.

