Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно ростом в преддверии выступления избранного президента США Дональда Трампа, которое состоится позднее в среду, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,79%, до 3136,75 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,05%, до 1968,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,84%, до 22935,35 пункта. Корейский KOSPI увеличился на 1,47%, до 2075,17 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,19%, до 5771,50 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,33%, до 19364,67 пункта.

Трейдеры ожидают первую пресс-конференцию Трампа с момента победы на выборах. Если его заявления разочаруют инвесторов, это может спровоцировать распродажу американской валюты. Инаугурация президента пройдет 20 января. Заявленная им ранее бюджетно-налоговая политика предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов. Это будет способствовать ускорению инфляции и более быстрому повышению ставок ФРС США, что, в свою очередь, поддержит американскую валюту.

По мнению главного стратега в Nomura Хисао Мацуура (Hisao Matsuura), слова которого приводит агентство MarketWatch, вместо того, чтобы повышать тарифы или вести протекционистскую политику, Трамп, вероятно, будет просить другие страны вкладывать больше средств в США. "Это может привести к более сильному доллару, но Трамп будет рад этому", - отметил Мацуура.

Кроме того, инвесторы отыгрывают данные внутренней статистики из Китая, опубликованные во вторник. Инфляция по итогам 2016 года составила 2%. Индекс цен производителей (PPI) в декабре вырос до максимума с сентября 2011 года - на 5,5%. Аналитики прогнозировали рост показателя в декабре на 4,5%. В целом по итогам 2016 года индекс цен производителей снизился на 1,4%.