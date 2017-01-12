Основные фондовые индексы США во вторник не продемонстрировали единой динамики, однако NASDAQ вновь обновил рекорд на фоне ожидания инвесторами сезона корпоративных отчетов и пресс-конференции избранного президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,16% - до 19855,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,36%, до 5551,82 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 не изменился и составил 2268,90 пункта.

11 января состоится первая пресс-конференция Трампа с момента победы на выборах, а его инаугурация пройдет 20 января. Заявленная Трампом ранее бюджетно-налоговая политика предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов, что должно способствовать ускорению инфляции и более быстрому повышению ставок ФРС США.

Инвесторы также ждут первых финансовых отчетностей американских компаний - на этой неделе показатели представят такие крупные банки, как JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo.

"В целом на рынке довольно тихо, и не многие инвесторы что-то делают перед стартом сезона отчетов и инаугурацией", - сказал трейдер Themis Trading LLC Марк Кепнер (Mark Kepner) агентству MarketWatch.