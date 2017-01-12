Основные фондовые индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне статистики по безработице и ожидания сезона корпоративных отчетов, NASDAQ достиг исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,38% - до 19887,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 5531,82 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,35%, до 2268,90 пункта.

Уровень безработицы в США в декабре слегка вырос - до 4,7% с ноябрьского уровня в 4,6%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тысяч. Аналитики ожидали лучших данных статистики: безработицу на уровне в 4,7% и роста числа рабочих мест на 178 тысяч.

В то же время почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 26 долларов. Это стало самым сильным ростом индикатора с 2009 года.

Сезон отчетов в США стартует на этой неделе, свои финпоказатели опубликуют такие банки, как J.P. Morgan Chase и Bank of America. Предполагается, что прибыль компаний сектора S&P 500вырастет на 3% в годовом сравнении, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс (John Butters) агентству MarketWatch.

Инвесторы также ждут выступления председателя ФРС США Джанет Йеллен в четверг и пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в среду. Инаугурация Трампа состоится 20 января.