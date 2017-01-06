Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - поднялся на 0,2%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

Негативом для японского рынка стало резкое укрепление иены по итогам торгов в четверг, составившее 1,6%. Иена дешевеет в пятницу, однако существенное увеличение ее курса за последние дни оказывает давление на акции японских экспортеров.

Ослаблению доллара способствовал опубликованный ранее на этой неделе протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором было отмечено наличие "существенной неопределенности" в отношении возможных последствий политики избранного президента США Дональда Трампа для экономики страны.

Руководство Федрезерва "указало на ряд рисков, реализация которых может потребовать изменения политики ФРС по сравнению с ожидаемым в настоящее время направлением", говорится в протоколе.

В настоящее время руководители американского ЦБ ожидают постепенного повышения базовой процентной ставки, но отмечают риск того, что им придется ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики из-за ускорения инфляции.

Акции Nissan подешевели в ходе торгов в пятницу на 2%, Honda - на 1,8%, Mitsubishi Motors - на 2,5%.

Котировки бумаг японских финкомпаний также снижаются: цена акций T&D Holdings опустилась на 3%, Sompo - на 0,4%.

Стоимость бумаг Toyota Motor упала на 1,6% на фоне критики избранным президентом США Дональдом Трампом плана японского производителя по выпуску автомобилей Corolla на предприятии в Мексике.

Акции Mazda Motor, которая также имеет завод в Мексике, подешевели на 3,1%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics выросли в цене на 2% благодаря хорошей отчетности производителя электроники, а также сильному прогнозу.

