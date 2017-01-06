Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и потребительских услуг. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах финансов, промышленности и сырья.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,24%, индекс S&P 500 упал на 0,13%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,21%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Visa Inc (NYSE:V), которые подорожали на 1,05 п. (1,31%), закрывшись на отметке в 81,20. Котировки Pfizer Inc (NYSE:PFE) выросли на 0,38 п. (1,14%), завершив торги на уровне 33,67. Бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) выросли в цене на 1,09 п. (0,94%), закрывшись на отметке 116,74.

Лидерами падения стали акции The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV), цена которых упала на 2,07 п. (1,72%), завершив сессию на отметке 118,18. Акции American Express Company (NYSE:AXP) поднялись на 1,07 п. (1,40%), закрывшись на уровне 75,19, а Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) снизились в цене на 1,24 п. (1,38%) и завершили торги на отметке 88,65.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Alexion Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ALXN), которые подорожали на 9,30% до отметки 138,93, Mattel Inc (NASDAQ:MAT), которые набрали 5,74%, закрывшись на уровне 30,94, а также акции Newmont Mining Corporation (NYSE:NEM), которые повысились на 4,69%, завершив сессию на отметке 36,60.

Лидерами падения стали акции Kohl's Corporation (NYSE:KSS), которые снизились в цене на 18,71%, закрывшись на отметке 42,17. Акции компании Macy's Inc (NYSE:M) потеряли 13,81% и завершили сессию на уровне 30,89. Котировки Signet Jewelers Ltd (NYSE:SIG) снизились в цене на 7,75% до отметки 88,22.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции EnteroMedics Inc (NASDAQ:ETRM), которые подорожали на 70,33% до отметки 3,5600, Prana Biotechnology Ltd (NASDAQ:PRAN), которые набрали 34,55%, закрывшись на уровне 2,5699, а также акции GenVec Inc (NASDAQ:GNVC), которые повысились на 26,21%, завершив сессию на отметке 4,2532.

Лидерами падения стали акции AEterna Zentaris Inc (NASDAQ:AEZS), которые снизились в цене на 21,92%, закрывшись на отметке 2,850. Акции компании Fuwei Films Holdings Co Ltd (NASDAQ:FFHL) потеряли 16,27% и завершили сессию на уровне 1,7500. Котировки Hebron Technology Co Ltd (NASDAQ:HEBT) снизились в цене на 15,68% до отметки 5,00.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1724) превысило количество закрывшихся в плюсе (1436), а котировки 63 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1501 компаний подешевели, 1002 выросли, a 85 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 0,59% до отметки 11.92.

Фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 1,34%, или 15,60, достигнув отметки $1.180,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 0,88%, или 0,47, до $53,73 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,67%, или 0,38, до отметки $56,84 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 1,00% до 1,0593, а котировки USD/JPY упали на 1,36%, достигнув отметки 115,66.

Индекс USD опустился на 0,95% до 101,52.