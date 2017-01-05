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Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,30%
07:50 05.01.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов сырья, финансов и потребительских услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,30%, индекс S&P 500 поднялся на 0,57%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,88%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Nike Inc (NYSE:NKE), которые подорожали на 1,09 п. (2,10%), закрывшись на отметке в 53,07. Котировки American Express Company (NYSE:AXP) выросли на 1,23 п. (1,64%), завершив торги на уровне 76,26. Бумаги Walt Disney Company (NYSE:DIS) выросли в цене на 1,36 п. (1,28%), закрывшись на отметке 107,44.
Лидерами падения стали акции Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM), цена которых упала на 1,00 п. (1,10%), завершив сессию на отметке 89,89. Акции Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) поднялись на 0,18 п. (0,59%), закрывшись на уровне 30,10, а The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV) снизились в цене на 0,65 п. (0,54%) и завершили торги на отметке 120,25.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX), которые подорожали на 7,62% до отметки 14,83, NRG Energy Inc (NYSE:NRG), которые набрали 5,93%, закрывшись на уровне 13,03, а также акции General Motors Company (NYSE:GM), которые повысились на 5,52%, завершив сессию на отметке 37,09.
Лидерами падения стали акции Valero Energy Corporation (NYSE:VLO), которые снизились в цене на 3,59%, закрывшись на отметке 67,89. Акции компании Tesoro Corporation (NYSE:TSO) потеряли 3,44% и завершили сессию на уровне 85,73. Котировки Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) снизились в цене на 3,19% до отметки 51,24.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Orexigen Therapeutics Inc (NASDAQ:OREX), которые подорожали на 64,25% до отметки 3,400, Ignite Restaurant Group Inc (NASDAQ:IRG), которые набрали 46,19%, закрывшись на уровне 0,921, а также акции COPsync Inc (NASDAQ:COYN), которые повысились на 38,48%, завершив сессию на отметке 1,0400.
Лидерами падения стали акции Agile Thrpe (NASDAQ:AGRX), которые снизились в цене на 47,40%, закрывшись на отметке 2,63. Акции компании Acura Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ACUR) потеряли 16,90% и завершили сессию на уровне 0,698. Котировки Social Reality Inc (NASDAQ:SRAX) снизились в цене на 15,96% до отметки 5,1601.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2711) превысило количество закрывшихся в минусе (536), а котировки 33 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1942 компаний подорожали, 610 снизились, a 87 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций American Express Company (NYSE:AXP) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 1,64%, 1,23 п., и завершили торги на отметке 76,26. Котировки акций Walt Disney Company (NYSE:DIS) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 1,28%, 1,36 п., и завершили торги на отметке 107,44. Котировки акций Agile Thrpe (NASDAQ:AGRX) упали до исторического минимума, подешевев на 47,40%, 2,37 п., и завершили торги на отметке 2,63. Котировки акций Acura Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ACUR) упали до исторического минимума, снизившись на 16,90%, 0,142 п., и завершили торги на отметке 0,698. Котировки акций Social Reality Inc (NASDAQ:SRAX) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 15,96%, 0,9799 п., и завершили торги на отметке 5,1601.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 7,78% до отметки 11.85.
Фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,25%, или 2,85, достигнув отметки $1.164,85 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 1,70%, или 0,89, до $53,22 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 1,66%, или 0,92, до отметки $56,39 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,73% до 1,0482, а котировки USD/JPY упали на 0,35%, достигнув отметки 117,34.
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