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Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,60%
07:47 04.01.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, нефти и газа и здравоохранения.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,60%, индекс S&P 500 поднялся на 0,85%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,85%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Nike Inc (NYSE:NKE), которые подорожали на 1,15 п. (2,26%), закрывшись на отметке в 51,98. Котировки Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) выросли на 1,20 п. (2,25%), завершив торги на уровне 54,58. Бумаги Merck & Company Inc (NYSE:MRK) выросли в цене на 1,28 п. (2,17%), закрывшись на отметке 60,15.
Лидерами падения стали акции McDonald's Corporation (NYSE:MCD), цена которых упала на 2,10 п. (1,73%), завершив сессию на отметке 119,62. Акции The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV) поднялись на 1,52 п. (1,24%), закрывшись на уровне 120,90, а Wal-Mart Stores Inc (NYSE:WMT) снизились в цене на 0,46 п. (0,67%) и завершили торги на отметке 68,66.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Xerox Corporation (NYSE:XRX), которые подорожали на 19,83% до отметки 6,89, CenturyLink Inc (NYSE:CTL), которые набрали 6,60%, закрывшись на уровне 25,35, а также акции Endo International PLC (NASDAQ:ENDP), которые повысились на 6,07%, завершив сессию на отметке 17,47.
Лидерами падения стали акции Southwestern Energy Company (NYSE:SWN), которые снизились в цене на 7,86%, закрывшись на отметке 9,97. Акции компании Range Resources Corporation (NYSE:RRC) потеряли 5,12% и завершили сессию на уровне 32,60. Котировки Kansas City Southern (NYSE:KSU) снизились в цене на 4,75% до отметки 80,82.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Interpace Diagnostics Group Inc (NASDAQ:IDXG), которые подорожали на 70,45% до отметки 7,5000, Apollo Endosurgery Inc (NASDAQ:APEN), которые набрали 27,78%, закрывшись на уровне 17,2500, а также акции BioScrip Inc (NASDAQ:BIOS), которые повысились на 34,62%, завершив сессию на отметке 1,400.
Лидерами падения стали акции Inotek Pharmaceuticals Corp (NASDAQ:ITEK), которые снизились в цене на 71,31%, закрывшись на отметке 1,75. Акции компании SITO Mobile Ltd (NASDAQ:SITO) потеряли 32,25% и завершили сессию на уровне 2,500. Котировки Dataram Corp (NASDAQ:DRAM) снизились в цене на 20,91% до отметки 1,7400.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2384) превысило количество закрывшихся в минусе (852), а котировки 29 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1600 компаний подорожали, 928 снизились, a 91 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Inotek Pharmaceuticals Corp (NASDAQ:ITEK) упали до исторического минимума, упав на 71,31%, 4,35 п., и завершили торги на отметке 1,75.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 8,19% до отметки 12.89.
Фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,69%, или 8,00, достигнув отметки $1.159,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на нефть WTI с поставкой в феврале снизились на 2,31%, или 1,24, до $52,48 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте подешевели на 2,06%, или 1,17, до отметки $55,65 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,48% до 1,0405, а котировки USD/JPY повысились на 0,16%, достигнув отметки 117,70.
Индекс USD вырос на 0,86% до 103,25.
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