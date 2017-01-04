Основные фондовые индексы США завершили последний рабочий день года в минусе на фоне небольших объемов торгов, однако по итогам года выросли, свидетельствуют данные бирж.

В целом 2016 год стал удачным для американских индексов: по итогам года промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 13%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 7,5%, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 9,6%.

В пятницу Dow Jones опустился на 0,29% - до 19762,60 пункта, NASDAQ на 0,9% - до 5383,12 пункта, а S&P 500 на 0,46% - до 2238,83 пункта.

Многие трейдеры ушли на праздничные каникулы, остальные предпочитают в конце года не рисковать, а фиксировать прибыль. Также участники рынка несколько разочарованы тем, что ралли на рынках после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа выдыхается, а Dow Jones, вплотную подобравшийся к отметке в 20000 пунктов, так и не достиг ее.

"Рынок заканчивает 2016 год хныканьем. Мы начали ралли как львы, а заканчиваем как агнцы", - сказал агентству Рейтер управляющий директор Janlyn Capital в Бернардсвилле, штат Нью-Джерси, Андрэ Бахос.