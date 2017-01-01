Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний рабочий день уходящего года завершили торги преимущественно положительной динамикой на фоне низкого объема торгов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 3103,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,15%, до 1969,11 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,96%, до 22000,56 пункта. Японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,16%, до 19114,37 пункта.

Биржи Южной Кореи в пятницу закрыты, в четверг корейский KOSPI вырос на 0,10%, до 2026,46 пункта. Австралийские биржи из-за новогодних празднований завершили торговую сессию раньше обычного времени. По итогам торгов S&P/ASX 200 снизился на 0,58%, до 5665,80 пункта.

Данная динамика торгов бирж в АТР связана с ожиданием трейдерами начала нового года. Инвесторы закрывают свои позиции и стараются не открывать новых. В целом объемы торгов на последней рабочей неделе 2016 года значительно снизились после празднования католического Рождества и в преддверии новогодних каникул, поэтому рынки волатильны и какие-либо ярко выраженные тренды на них не наблюдаются.