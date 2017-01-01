Мировые цены на нефть снижаются в четверг на данных Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.16 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14% - до 56,88 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,54% - до 53,77 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти увеличились на 4,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 23 декабря. Опрошенные агентством Рейтер аналитики предполагали, что индикатор снизится на 2,1 миллиона баррелей.

Сдерживает удешевление "черного золота" ожидание инвесторам вступления в силу договоренностей об ограничении добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК с января 2017 года. "Сокращение добычи входящими и не входящими в ОПЕК странами скажется в большей степени на (цене нефти марки - ред.) Brent, если оговоренные сокращения будут в основном соблюдаться на протяжении следующих шести месяцев", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного аналитика Philips Futures Джонатана Чана (Jonathan Chan).

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.