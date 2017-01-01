Основные фондовые индексы США в среду снизились - инвесторы фиксируют прибыль перед Новым годом, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,56% - до 19833,68 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,89%, до 5438,56 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,84%, до 2249,92 пункта.

Объем торгов на этой неделе значительно ниже обычного: многие участники рынка ушли на каникулы, остальные фиксируют прибыль после длительного ралли, начавшегося с президентских выборов в стране.

"Это похоже на фиксацию прибыли после большого движения вперед, что совершенно нормально для рынков", - цитирует агентство Рейтер главу 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan).

Объем незавершенных сделок по продаже жилья в США в ноябре неожиданно снизился на 2,5%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5%.