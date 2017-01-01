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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Возобновляемая энергетика Украины после двух лет стагнации подает признаки жизни

21:51 28.12.2016 |

Фондовый рынок


Игорь Орел
УНИАН

Эксперты и игроки рынка со сдержанным оптимизмом утверждают: отрасль в Украине чрезвычайно перспективна. Законодательная база не без изъянов, но работать можно, а, значит, развитию и инвестициям быть.

Бум строительства ветряков и солнечных станций в среднесрочной перспективе в Украине не предвидится. Причин несколько. Нестабильная политическая и экономическая ситуация отпугивает иностранный капитал. Да еще и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг то не пересчитывает «зеленый» тариф в соответствии с курсом, а то и вовсе понизит его задним числом, как уже было в 2014-2015 годах.

В то же время, при вступлении в Энергетическое сообщество Украина приняла на себя обязательство в 2020 году получать 11% электроэнергии исключительно из возобновляемых источников, которое было закреплено в Национальном плане действий по возобновляемой энергетике. Сейчас же данный показатель застыл на отметке около 1%. 

И волки сыты, и овцы целы

Стоит напомнить, что к мировому тренду развития чистой энергетики Украина присоединилась в 2009 году с принятием закона о «зеленом» тарифе.

Установленный в Украине «зеленый» тариф того времени, а особенно для солнечной генерации, значительно превышал европейский, и попросту превратился в канал выкачивания денег граждан в карманы чиновников и приближенных к верхушке «крепких хозяйственников».

В то же время ежегодно вводилось по 300 Мвт новых мощностей, а Украина стала лидером по развитию альтернативной энергетики среди стран бывшего СССР.

Сверхприбыльно дела шли у австрийской Activ Solar Андрея Клюева. Компания успешно реализовала строительство крупнейшей солнечной станции Европы в Крыму, а также ряд других масштабных проектов на полуострове и в южных областях страны.

Не отставал и другой приближенный к беглому президенту Януковичу олигарх Ринат Ахметов, застраивая прибрежные регионы ветровыми парками. 

С одной стороны, за несколько лет практически с нуля была запущенна высокотехнологическая отрасль, что само по себе неестественно на постсоветском пространстве. А с другой, в 2013 году была введена противоречащая здравому смыслу норма о местной составляющей - для получения «зеленого» тарифа сначала 30%, а позднее 50% оборудования, используемого при строительстве объектов возобновляемой энергетики, должны были быть отечественного происхождения. 

Данное требование молниеносно закрыло украинский рынок для новых игроков и инвестиций, оставив его на съедение компаниям, уже успевшим на тот момент развернуться (в первую очередь, упомянутые выше). 

Далее аннексия Крыма, война, экономический кризис, чрезвычайное положение в энергетике, не пересчитываемый «зеленый» тариф в соответствии с курсом и его ретроспективное снижение. Инвесторы ушли, а украинский бизнес заморозил большинство проектов.

Отрасль выживала только благодаря сотрудничеству с международными финансовыми организациями вроде ЕБРР, в результате чего некоторые мощности все же были введены. 

Ситуация кардинально изменилась (на редкость в лучшую сторону) в 2015 году с принятием важных изменений в законодательстве, которые, по мнению экспертов, стали компромиссом для всех заинтересованных сторон и позволили стабилизировать ситуацию в отрасли.

«Зеленый» тариф был снижен до среднемирового уровня, а требование «местной составляющей» заменили на механизм поощрительных надбавок за использование оборудования украинского происхождения, что учитывает интересы отечественных производителей, а также обеспечивает свободный доступ новых игроков на рынок.

Кроме этого, поддержку получила «вечно перспективная» в Украине биоэнергетика, для которой «зеленый» тариф был увеличен на 10%. 

В то же время, граничная мощность генерирующих установок частных домохозяйств была повышена до 30 кВт, а также был введен "зеленый" тариф на электроэнергию, произведенную частниками из энергии ветра.

Стоит отметить, что государство выкупает по «зеленому» тарифу только разницу между выработанной и потребленной энергией домохозяйством.

Дело за малым

По мнению экспертов, в ближайшее время флагманом развития возобновляемой энергетики в Украине станет уже упомянутая биоэнергетика, наибольший потенциал которой - в сфере производства тепла. По разным оценкам, биотопливо может вытеснить от 10 до 18 млрд кубометров природного газа. В Украине высокий потенциал биоэнергетики обусловлен развитым аграрным сектором и благоприятным климатом. 

Директор компании Unisolar Татьяна Однорог отметила потенциал развития солнечных электростанций в частных домохозяйствах украинцев и переориентацию рынка на небольшие станции, до 100 кВт.

«В 2018, 2019 годах основным рынком для Украины будет рынок инсталляции небольших солнечных станций до 100 кВт и рынок частных домохозяйств. Этот рынок имеет значительный потенциал в Украине», - сказала Однорог.

Стоит отметить робкие, но многообещающие ростки развития солнечной энергетики в частном секторе. Так, несмотря на высокую стоимость, за 9 месяцев 2016 года количество инсталлированных электростанций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в частных домохозяйствах украинцев выросло почти в 5 раз, до 625 установок.

Эксперт по возобновляемой энергетике Национального экологического центра Максим Бабаев объясняет данную тенденцию качественными законодательными изменениями.

«Юридическая база для развития частных солнечных (а теперь и ветровых) станций начала работать с 2014 года. Процедура подключения такой станции достаточно легкая, сейчас на нее тратится в среднем менее месяца. С тех пор было установлено более 500 таких СЭС, и заинтересованность людей продолжает расти», - сказал он, добавив, что большое количество граждан готовы инвестировать в подобные проекты даже в сложившихся экономических условиях.

«Но чтобы дать возможность еще большему кругу людей приобщится, нужно снизить стоимость систем, например, с помощью налоговых льгот для импортеров оборудования, его продавцов и тому подобное. Не помешали бы и целевые льготные кредиты», - отметил Бабаев.

Он добавил, ссылаясь на международный опыт, что стремительное развитие отрасли невозможно без массовой популяризации «зеленой» энергетики среди населения.

«Германия, например, уже имеет много примеров, когда целые деревни или районы становятся энергонезависимыми, полагаются только на местные возобновляемые ресурсы - солнце, ветер, биогаз. Там хорошо работает механизм энергетических кооперативов, который позволяет гражданам со сравнительно незначительными вкладами участвовать в энергетических проектах», - сказал он.

Солнечный город Чернобыль

Однако в высоких кабинетах довольствоваться малым не принято. И не так давно в умах чиновников родилась идея - строительство крупнейшего парка солнечных станций в Чернобыльской зоне - Chornobyl Solar.

Заявленные мощности - гигаватты чистой энергии, возможные инвестиции - миллиарды долларов. Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в средине сентября этого года сообщил, что уже около 10 компаний со всего мира заинтересовались данным проектом.

Например, по его словам, китайские компании CCEC и GCL готовы вложиться на 1 млрд долларов в течение следующих двух лет.

«Представители этих компаний уже сейчас работают непосредственно в Чернобыльской зоне и на месте изучают ситуацию и наши инфраструктурно-технологические возможности… Наши переговоры – довольно оптимистичные», - писал Семерак на своей странице в социальной сети Facebook.

В пользу Chornobyl Solar играет невысокая стоимость земли и простаивающая без дела инфраструктура, что упрощает жизнь потенциальному инвестору и сокращает время окупаемости проекта.

Однако существует вероятность, что данный проект так и не сойдет со страниц многочисленных деклараций и меморандумов, как минимум в ближайшем будущем. 

«На сегодняшний день, если вы строите солнечную электростанцию на Юге Украины, она окупится за 8,5 лет, на Севере Украины - 12-13 лет. Потому мне интересно, кто будет строить в Чернобыльской зоне. «Зеленая» энергетика использует особенности природы, поэтому нужно оценивать ситуацию по каждому региону отдельно», - считает основатель компании «Гидроэнергоинвест» Игорь Тынный.

Он отметил, что в Украине сейчас нет проекта в «зеленой» энергетике, окупаемость которого меньше 5-6 лет. «И никто не будет инвестировать в проекты, окупаемость которых больше 10 лет», - уверен Тынный.

«Я не оцениваю проекты в Чернобыльской зоне как реалистичные. Возникает много вопросов относительно таких станций. Кто будет выполнять работы по монтажу на загрязненных территориях? Как будет проводиться сервис? Как потом утилизировать отработанное оборудование, ведь это потенциально малоактивные радиоактивные отходы? Как такая деятельность будет согласовываться с заповедным статусом зоны, который она недавно получила?», - задается вопросами к проекту Максим Бабаев.

Но нужно отдать должное чиновникам - преобразовать территорию, которая на десятки тысячелетий останется непригодной для жизни людей в высокотехнологический парк, обеспечивающий чистой энергией тысячи людей - идея, согласитесь, благородная. 

Данное сооружение, будь оно возведено, имеет шанс стать символом новой нации, которая, не забывая о трагических страницах своей истории, готова двигаться вперед со всем цивилизованным миром.

Выбор сделан

Предыдущий год стал переломным для мирового рынка электроэнергии. В 2015 году впервые прирост новых мощностей возобновляемой энергетики превысил аналогичный показатель традиционной генерации.

Кроме этого странами было инвестировано 265,8 млрд долл. в развитие «альтернативной» энергетики, что вдвое больше, чем на развитие угольного и газового секторов. И это несмотря на падение цен на ископаемые виды топлива.

Показательным является пример Шотландии, которая в 2015 году 50% всей электроэнергии получила из возобновляемых источников, главным образом, за счет ветроустановок. При этом уже в сентябре этого года ветряки Шотландии смогли обеспечить электричеством практически каждый дом в стране. 

В Германии же 8 мая этого года альтернативными источниками было выработано около 87% энергии, необходимой для всей страны, что привело к избытку мощностей и в течение нескольких часов - падению цен на электроэнергию ниже нуля. В то же время Германия планирует к 2050 году полностью перейти на возобновляемые источники, схожие планы у Дании, Швеции, Австрии и других.

Абсолютным лидером развития альтернативной энергетики является никто иной, как Китай. За последнее десятилетие производство энергии из возобновляемых источников в Поднебесной выросло на 3588%, а в 2015 году сумма инвестиций Китая в возобновляемые источники составила более 100 млрд долл.

В то же время в Украине установленные мощности возобновляемых источников энергии составляют чуть более 1 ГВт, что около 2% от мощностей национальной генерации.

Наша страна не должна, и скорее всего не сможет в ближайшее время догнать мировых лидеров развития возобновляемой энергетики. Постепенное движение Step by Step, возможно, является лучшим вариантом для нашей страны с оглядкой на постоянное удешевление и совершенствование технологий. Все в наших руках, дорогие читатели, – «лед тронулся», все условия созданы.

Решение же главных проблем «зеленой» энергетики, таких как хранение энергии и ее передача, вовсе поставит крест на эпохе углеводородов, но это уже в руках науки и времени.
 

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28.12 Уче­ные из Стэн­форд­ско­го уни­вер­си­те­та смог­ли из­го­то­вить са­мые тон­кие про­во­да в ми­рее

28.12 США об­ви­ни­ли тро­их ки­тай­ских трей­де­ров во взло­ме юр­фирм

28.12 Panasonic ин­ве­сти­ру­ет бо­лее 256 млн дол­ла­ров в пред­при­я­тие Tesla по вы­пус­ку сол­неч­ных ба­та­рей

28.12 Volkswagen при­об­рел фир­му PayByPhone для осво­е­ния удоб­ных форм опла­ты пар­ков­ки

27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

27.12 Вла­сти США за­ста­вят VW рас­ши­рить ли­ней­ку элек­тро­ка­ров

26.12 Мо­шен­ни­ки при­ду­ма­ли но­вую схе­му "развода" кли­ен­тов При­ват­бан­ка

26.12 Microsoft при­зна­ла агрес­сив­ной свою по­ли­ти­ку об­нов­ле­ния до Windows 10

26.12 Кос­ми­че­ский ко­рабль Virgin Galactic SpaceShipTwo со­вер­шил вто­рой ис­пы­та­тель­ный по­лет

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29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

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12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

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06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

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