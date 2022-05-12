Сделок на вторичном рынке жилья нет. Но цены не снижаются, а в некоторых регионах – растут

С начала полномасштабной войны, 24 февраля, не работают реестры. Среди них был и реестр прав на недвижимое имущество. 19 апреля Кабмин принял постановление, которым реестр открыли, но не всем, а некоторым нотариусам, список которых формирует Минюст.

Издание НВ, со ссылкой на опрошенных риелторов сообщает, что, несмотря на заработавший реестр, сделок купли-продажи жилья нет. В регионах на границе с Россией риелторы не получают звонков от потенциальных покупателей. Киев не исключение.

Нет заинтересованности в покупке жилья и во Львове. Риелторы поясняют, что переселенцев, которые могли бы потенциально сформировать спрос, интересует в основном аренда.

В Ивано-Франковске есть просмотры квартир. Сотрудник АН Риелтор Роман Глушко рассказывает, что, как правило, жилье смотрят приезжие из восточных областей. "Они понимают, что в ближайшее время не вернутся домой и готовы покупать квартиры. Потенциальные покупатели интересуются жильем среднего сегмента, чаще - в новостройках", - отмечает эксперт.

Несмотря на отсутствие спроса, собственники квартир не готовы снижать цены. Из-за границы звонят потенциальные покупатели и спрашивают, появились ли в Киеве квартиры по $25 000 -30 000, рассказывает Дмитрий Корчев. Но цены на квартиры в столице не изменились - в спальных районах города средняя цена квадратного метра составляет $1200 - 1300. Элитная недвижимость, например, ЖК Новопечерские Липки, как и прежде, обходится в $3000/кв.м с ремонтом.

Во Львове собственники просят в среднем $800-900/кв.м. Например, 1-комнатная квартира по ул. Коперника с ремонтом стоит $44 000. Столько же просят за 2-комнатную квартиру площадью 66 кв. м в доме по ул. Братьев Михновских в Железнодорожном районе.

В Ивано-Франковске на фоне возрастающего числа просмотров цены выросли на 5-10%, говорит Глушко. Сейчас 1-комнатную квартиру в новостройке можно купить за $36 000 с ремонтом, 2-комнатную - за $47 000, а цены на 3-комнатную стартуют с $55 000.