Около 40% жилых комплексов в Украине возобновили продажи - ЛУН

Некоторые регионы Украины возобновили продажи более чем в 90% новостроек, суммарно около 40% всех жилых комплексов открыли продажи, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе портала недвижимости "ЛУН".

По ее данным, наибольший процент открытых продаж - в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской областях: там возобновили работу более 92% жилых комплексов, во Львовской области - 90%.

Согласно пресс-релизу "ЛУН", средняя цена в указанных регионах выросла на 7-10% (в исследовании цену 1 кв. м в долларах по состоянию на конец апреля сравнивали с данными за 23 февраля 2022 года).

В Черновцах возобновили продажи 76% жилых комплексов, цены выросли на 7%.

В Киеве и области продажи возобновили 14% ЖК, в Одессе - 56% ЖК. Средняя цена 1 кв. м в обоих городах почти не изменилась.

В Запорожье строительство и продажи возобновили два жилых комплекса - это 8% от всех новостроек на рынке города.