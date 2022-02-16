«Сжатая пружина» на первичном рынке жилья выстрелит в марте: что произойдет с ценами и спросом

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Сжатая пружина» на первичном рынке жилья выстрелит в марте: что произойдет с ценами и спросом

 Денис Вергун / UBR.ua

Весна - период деловой активности. И после 2-3 месяцев относительного покупательского затишья, инвесторы вернутся на рынок подготовленными, и их выбор будет полностью взвешенным и осознанным.

Активизация первичного рынка жилья начнется в последнюю декаду февраля. Это связано как с увеличением спроса, так и с активизацией строительных работ на многих объектах.

Вместе с тем эксперты пока не решаются говорить о том, как по сравнению с январем увеличится количество возможных покупателей. При оптимистично-сдержанном прогнозе, рост спроса составит около 5%, но, по сравнению с декабрем, покупательская активность все еще "не доберет" около 10-15%.

Другими словами, в конце февраля начнется постепенная реализация накопившегося отложенного спроса, которая продлится до середины апреля.

Инвесторы взяли низкий старт

Несомненно, возможная военная агрессия сказывается на первичном рынке жилья. Главным ее показателем как раз и является увеличение отложенного спроса. Но не стоит думать, что покупатели сидят и ждут, когда будут получены ответы на самые животрепещущие вопросы.

"Потенциальные инвесторы это время используют для того, чтобы более тщательно выбрать тот или иной ЖК. У них сейчас есть достаточно времени, чтобы сделать взвешенный выбор без спешки и какого-либо ажиотажа", - подметил в беседе с UBR.ua основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

По прогнозам участников рынка, активная фаза на первичном рынке жилья начнется со второй половины марта, когда начнет реализовываться отложенный спрос. Именно в это время, после зимней паузы, будут заметны ценовые изменения.

"Рост стоимости жилья составит в среднем 3%, но при этом наибольшая ценовая динамика будет наблюдаться в качественных проектах, реализация которых находится на начальных стадиях строительства", - заметил в разговоре с сооснователь и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов.

При этом повышение ценников может начаться и раньше - уже в конце февраля. По мнению Михаила Подвысоцкого, к окончанию этого месяца стоит ожидать точечное увеличение стоимости жилья на 5-7% в гривне, что будет связано преимущественно с переходом строительства объектов на новый уровень.

То есть, такое повышение цен следует считать плановым. И оно вероятно только в 5% строящихся ЖК, что особо не скажется на средней ценовой динамике.

Пузыря - нет, уверяют застройщики

Уровень цен держится по нескольким причинам, отмечают аналитики:

* увеличение отложенного спроса;
* отсутствие новых источников пополнения платежеспособного спроса;
* курсовые колебания, от которых во многом зависят цены производителей и поставщиков строительных материалов;
* внешнеполитическая напряженность;
* отчасти экономическая неопределенность.

Все эти причины неразрывно связаны между собой, но рынок рассчитывает на то, что в ближайшие несколько недель появится "свет в конце тоннеля".

"Девелоперы не склонны к паническим настроениям, это же касается и потенциальных покупателей жилья. За последние два месяца на рынке не наблюдалось каких-то чрезмерных ситуаций, которые можно было бы назвать "кризисом" или "пузырем", - констатирует Михаил Подвысоцкий.

Сделки совершаются, добавляет он, хоть и не в том объеме, что был, например, в октябре-ноябре

Весна - период деловой активности. И после 2-3 месяцев относительного покупательского затишья, инвесторы вернутся на рынок подготовленными, и их выбор будет полностью взвешенным и осознанным.

"Мы ожидаем, что рост спроса на первичном рынке жилья в марте-апреле составит около 10%, приблизившись к показателям конца декабря 2021 года", - прогнозирует Владимир Семенцов.

На какие объекты налетят сразу

По-прежнему наибольшим спросом пользуются объекты новых форматов категорий комфорт и комфорт+, которые учитывают существенно возросшие требования покупателей к качеству и стилю жизни, в который предусмотрена "богатая" инфраструктурная составляющая: от кофеен, детских площадок до зон досуга и отдыха, вблизи рекреационных зон.

Территория таких ЖК свободна от автотранспорта и находится под круглосуточной охраной.

Кроме этого, строительство объектов новых форматов ведется из качественных и более дорогих строительных материалов, а внутренняя "начинка" соответствует домам бизнес-класса (дорогие и качественные лифты, создаваемые уютные и многофункциональные лобби, подземный паркинги, дорогие энергосберегающие стеклопакеты и пр.).

"Глобально первичный рынок "оживет" в марте-апреле, когда будет реализован отложенный за зиму спрос. Именно весной стоит ожидать роста стоимости "квадрата" в зависимости от класса строящегося объекта и уровня спроса в среднем на 3-5%", - подчеркивает нам основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

Сформированные в ноябре цены максимальные для платежеспособных покупателей. И девелоперы пока еще могут позволить себе "играться" ценой, увеличивая ее незначительно в зависимости от стадии строительства, спроса на тот или иной тип квартир. Но рынку вряд ли грозит повальное и существенное увеличение стоимости квадратного метра.

Несмотря на инфляцию, на рост стоимости энергоносителей, все же доминирующим является именно покупатель. Пересмотр цен вполне допустим в случае повышенного спроса на тот или иной объект.

В противном случае застройщик может загнать себя в условия "цугцванга", когда снижать цену нельзя, так как она соответствует возросшим затратам на строительство, но и повышать некуда, так как новая цена попросту оттолкнет покупателя к конкурентам.

В целом, говорят застройщики, в 2022 году не стоит ждать каких-то глобальных ценовых изменений. По всем показателям рост цен будет соизмерим с уровнем инфляции и вряд ли превысит 7-10%.

Вместе с тем, многое будет зависеть от уровня платежеспособного спроса, который в свою очередь может зависеть от роста благосостояния граждан, от развития ипотеки. Но пока ничто не предвещает какого-то пикового увеличения покупательской способности граждан.

Естественно, чтобы находится в балансе, на первичном рынке жилья ценовая ситуация будет достаточно прогнозируемой и адекватной.

Покупку квартир пока откладывают

Как мы уже упоминали, возможная военная агрессия, конечно же, влияет на первичный рынок недвижимости. Это касается не только жилья, где покупателю значительно проще - он может отложить покупку квартиры на 1-2 месяца.

Это также касается развития новых проектов, особенно тех, реализация которых в какой-то мере зависит от внешних инвестиций. И это не только жилье, а и проекты из других сегментов рынка (сервисных апартаментов, логистических комплексов и пр.).

"По нашим данным, активность крупных инвесторов снизилась в среднем на 70%: попросту многие из них взяли паузу до разрешения ситуации с возможной военной агрессией. То есть, это не отказ от проектов, это пауза до того времени, когда степень внешней угрозы существенно снизится", - отмечает нам сооснователь и управляющий партнер INSPI Development.

Пока все идет к тому, что "оттепель" на рынке девелопмента наступит ближе к апрелю, когда крупные инвесторы, ищущие проекты для вложения средств, вернутся на рынок.

Выиграют те компании, чьи проекты будут максимально готовыми под приток инвестиций: новые проекты, реализация и развитие которых не прекращалась ни на день преимущественно за счет средств собственников девелоперских компаний.

"Пока же мы констатируем эффект "сжатой пружины": инвестиционный спрос накапливается, и эта пружина "разожмется" в апреле", - резюмировал нам Владимир Семенцов.
 

ПО РУБРИКАМ

17:49 «Сжатая пружина» на первичном рынке жилья выстрелит в марте: что произойдет с ценами и спросом

16:57 Депозитные ставки для физлиц 16.02.22

16:18 JP Morgan включит Украину в свой индекс, несмотря на военную угрозу

14:26 Фунт 16 февраля укрепляется к доллару на данных по инфляции в Великобритании

14:21 JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной

12:51 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.02.22

12:43 Фондовые биржи АТР 16 февраля закрылись в плюсе на снижении геополитических рисков

12:30 Справочный курс гривны 16 февраля повышен на 20,41 коп до 28,0875 грн/$1

12:08 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.02.22

12:03 Остаток средств на корсчетах банков 16.02.22

11:08 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.02.2022

09:17 Банки начали принимать «ковидную тысячу» пенсионеров за коммуналку

08:26 Ddos-атака идет на почти все украинские банки с разной результативностью – Гороховский

08:03 Золото дешевеет 16 февраля в ожидании протокола ФРС США

07:57 Доллар 16 февраля дорожает к евро и иене в ожидании протокола ФРС США

• дальше…

17:31 «Мы услышали, что Украина хочет присоединиться к НАТО». Интервью заместителя госсекретаря США

17:23 Австрия и Швейцария отменяют почти все коронавирусные ограничения

14:33 Суд ЕС разрешил наказывать Венгрию и Польшу деньгами за нарушение верховенства права

08:52 Евросоюз захотел свой спутниковый интернет как у Илона Маска и готов потратить на него 6,8 млрд евро

08:47 Что говорят немецкие аналитики о визите Шольца в Москву

08:34 ЕС закупил рекордные объемы сжиженного газа на случай перебоев с поставками

08:11 Байден: «Сейчас речь уже не об Украине и России»

15.02 Россия отказалась участвовать во встрече по Венскому документу ОБСЕ

15.02 Путин: при голосовании в Госдуме по вопросу о признании ДНР-ЛНР депутаты ориентировались на общественное мнение

15.02 Британия открывает офис во Львове для предоставления консульских услуг

15.02 Ретроградный маневр. Как Путин признанием ОРДЛО пытается выбраться из ловушки

15.02 НАТО пока не видит отвода войск РФ от границ Украины

15.02 НАТО еще не получила российский ответ по теме гарантий безопасности - Столтенберг

15.02 НАТО не пересматривает решение Бухарестского саммита о перспективе членства Украины в организации – Столтенберг

15.02 Украинский кризис не влияет на бизнес BP в России - Бернард Луни

• дальше…

10:04 Служить там, куда направит родина: Какие изменения ждут украинскую терроборону

09:09 ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

15.02 Метро Киева переводит часть станций на работу без билетных касс

14.02 На трассе Киев-Борисполь заработала первая в Украине «умная» система управления трафиком

14.02 Навигацию на Днепре планируют открыть с 1 марта

11.02 Первую часть новой обходной дороги вокруг Киева построят американцы с сомнительной репутацией

10.02 Всемирный банк рекомендует Украине усилить работу «Укргидрометцентра» и УГМИ

08.02 Украина и Польша хотят объединить евроколеей столицы

07.02 Кабмин утвердил порядок общественных опросов через «Дия»

07.02 Украинским водителям выписали 2,6 млн штрафов благодаря системе автофиксации

04.02 Двоевластие в столице. Как Кличко начал изгонять «слуг» из Киева

04.02 Выявление новых онкозаболеваний снизилось на 20%, но это нехороший признак - эксперты

01.02 В Украине с 1 февраля подорожали пластиковые пакеты

31.01 В Укравтодоре определились с ценой проезда на первой платной дороге

26.01 В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» на шасси Tatra

• дальше…

17:31 «Мы услышали, что Украина хочет присоединиться к НАТО». Интервью заместителя госсекретаря США

12:56 DDOS-атака на домен госресурсов Украины длилась более 5 часов - «Хостмастер»

12:37 В Раду проходят 7 партий, лидирует «Евросолидарность» - соцопрос КМИС

12:23 Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 25% голосов, у Порошенко 22% - соцопрос КМИС

12:13 Украина опустилась на три ступени в рейтинге экономических свобод-2022

10:13 Зрада онлайн. Зачем «слугам» дистанционное голосование в Верховной Раде

10:04 Служить там, куда направит родина: Какие изменения ждут украинскую терроборону

08:30 Киев запросил помощь у НАТО на случай масштабного ЧС с мирными жителями

08:11 Байден: «Сейчас речь уже не об Украине и России»

15.02 Сайты Минобороны и ВСУ, а также Приватбанк и Ощадбанк подвергаются DDОS-атаке – Центр информационной безопасности

15.02 Откровения олигарха. Поменяет ли Коломойский Зеленского на Мосийчук

15.02 Россия отказалась участвовать во встрече по Венскому документу ОБСЕ

15.02 Путин: при голосовании в Госдуме по вопросу о признании ДНР-ЛНР депутаты ориентировались на общественное мнение

15.02 Британия открывает офис во Львове для предоставления консульских услуг

15.02 Ретроградный маневр. Как Путин признанием ОРДЛО пытается выбраться из ловушки

• дальше…

16:49 Хакеры стали еще быстрее и неуловимее, чем раньше

14:21 JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной

14:09 Для нового Mercedes-AMG SL разработали первый тюнинг-кит

14:01 Qualcomm открыла в Европе лабораторию расширенной реальности для развития метавселенных

09:50 Qualcomm представила преимущества Wi-Fi 7: в два раза быстрее, чем Wi-Fi 6

09:22 Исследователи считают, что у водородного автотранспорта нет будущего

08:56 ЕС готовится узаконить единый порт для смартфонов и других гаджетов до конца этого года

08:52 Евросоюз захотел свой спутниковый интернет как у Илона Маска и готов потратить на него 6,8 млрд евро

15.02 Brabus выпустил мотоцикл. Стритфайтер 1300 R построен на базе KTM 1290 Super Duke R EVO

15.02 Ученые нашли новое эффективное лекарство от мигрени: зеленый свет

15.02 Белый дом опасается удара России по американской полупроводниковой отрасли

15.02 Ключом к сверхпроводимости при комнатной температуре может стать свет

15.02 На мое имя взяли кредит, что делать? Рекомендации от НБУ, киберполиции и юристов

14.02 Alfa Romeo представила кроссовер Tonale

14.02 В американском рейтинге надежности автомобилей сменился лидер

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно