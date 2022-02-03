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Договоры в рамках программ доступного жилья в 2021г заключили 777 семей – Минрегион
14:41 03.02.2022 |
Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) в 2021 году заключил 777 договоров в рамках программ доступного жилья, сообщило Министерство развития громад и территорий.
"В прошлом году 777 семей приняли участие в программах Фонда. Таким образом, они смогут получить льготные кредиты на льготных условиях или компенсировать часть стоимости жилья. Речь идет о молодежи и других категориях – 283 семьи, внутренне перемещенных лицах – 301 семья, участников АТО/ООС – 193 семьи", – цитируется в сообщении замминистра развития громад и территорий Наталия Козловская.
По ее словам, за время деятельности Госмолодежьжилья заключено 41,668 тыс. договоров по государственным и местным программам.
Согласно отчету о результатах работы Фонда в 2021 году, его уставный капитал увеличился на 50,2% по сравнению с 2020 годом - до 583,3 млн грн, кредитный портфель - на четверть, до 2,2 млрд грн.
Привлеченные в украинскую экономику инвестиции в 2021 году увеличились на 77,4% и составили 819,5 млн грн (на 83% меньше, чем в 2019 году).
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