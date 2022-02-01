Активность рынка недвижимости выросла на 11,5% в четвертом квартале 2021 года – Минюст

Государственные и частные нотариусы заверили 173279 договоров трансакций недвижимости в октябре-декабре 2021 года, что на 11,5% выше аналогичного периода 2020 года.

Как сообщается в квартальном отчете Министерства юстиции, четвертый квартал 2021 года стал самым активным на рынке недвижимости: в первом квартале прошлого года оформлено 100714 сделок, во втором - 125206, в третьем - 141651 сделка.

Статистика не содержит информации о договорах отчуждения земельных участков и паев.

"Большая доля, 59%, приходится на сделки купли-продажи квартир и домов – 120031, здесь рост на 14,7% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. По-прежнему высока доля договоров дарения – 24% или 41839, это говорит о значительной тенизации рынка и попытках уйти от налогообложения", - сообщил президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников агентству "Интерфакс-Украина".

За этот период было оформлено также 1126 договоров мены, 807 договоров пожизненного содержания