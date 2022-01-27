Рынок офисной недвижимости Киева восстанавливается после пандемии – Colliers

2021 год ознаменовался постепенным восстановлением рынка офисной недвижимости. Зафиксирован рекордный объем нового предложения.

Об этом говорится в пресс-релизе консалтинговой компании Colliers Ukraine.

В прошлом году в эксплуатацию было введено 10 бизнес-центров суммарной арендной площадью 155 тысяч кв. м.

За последние два года в эксплуатацию было введено офисных помещений общим объемом 310 тыс м2, что превышает суммарный объем введенных площадей за 2015-2019 годы.

По состоянию на конец 2021 года кумулятивное предложение профессиональных офисных помещений в Киеве достигло отметки 2,3 млн. м², что на 7,2% больше, чем в 2020 году. Для сравнения в Варшаве аналогичный показатель составляет около 6,2 млн м2.

Согласно заявлениям девелоперов и при отсутствии глобальных потрясений, на 2022 год к вводу в эксплуатацию запланировано примерно 220 тыс м2.

Несмотря на объем нового предложения офисных помещений, наблюдается стабильный средний показатель вакантности в бизнес-центрах классов А и В на конец 2021 года - 11,5%.

Самая высокая базовая арендная ставка выросла с 26 долларов/м²/месяц в 2020 году до 27 долларов/м²/месяц в 2021 году.

В А классе также имел место рост нижнего граничного показателя: с 18 долларов до 20 долларов. В B классе диапазон арендных ставок изменился с 11-19 долларов на 14-19 долларов.

Общий объем поглощения офисных помещений по итогам 2021 года составил около 130 тыс. м², что на 30% выше аналогичного показателя в 2020 году (100 тыс. м²). Для сравнения, в 2019 допандемическом году показатель поглощения был на уровне 170 тыс м².

Наиболее активными арендаторами офисных помещений являлись компании IT-сектора, доля в структуре спроса которых составляет 51%. Компании в сфере профессиональных услуг заняли около 12% в структуре общего спроса.