Цены на строймонтажработы в Украине в ноябре возросли на 20,2% – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в ноябре 2021 года возросли на 20,2% по сравнению с ноябрем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве – на 18,2%, нежилом – на 21,2%, инженерном – на 20,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых, нежилых зданий и инженерных конструкций возросла на 2,2%, 2% и 1,7% соответственно.

С начала года рост цен на стройработы составил 20%, добавил Госстат.

Как сообщалось, в 2020 году цены на строймонтажработы в Украине возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м – на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.