Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре сократился на 2,7% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в ноябре 2021 года сократился на 2,7% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года индекс строительной продукции составил 100,3%. Объем выполненных стройработ за 11 месяцев составил 198,8 млрд грн.

По данным статведомства, в ноябре-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 107% по сравнению с предыдущим месяцем.

Госстат сообщил, что в ноябре-2021 к ноябрю-2020 рост объема стройработ наблюдался в строительстве жилых зданий – на 3,4%, и нежилых – на 5,7%, тогда как строительство инженерных конструкций сократилось на 6,5%.

Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ составила 32,3%, ремонта – 42,6%, реконструкции и технического переоснащения – 25,1%.

Рост объема строительных работ в январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем-2020 зафиксирован в Черкасской (на 18,7%, до 2,8 млрд грн), Ривненской (на 16,9%, до 3,5 млрд грн), Харьковской (на 11,4%, до 16,5 млрд грн), Волынской (на 11,2%, до 2,5 млрд грн), Хмельницкой (на 9,9%, до 6,8 млрд грн), Ивано-Франковской (на 9,4%, до 3,9 млрд грн), Киевской (на 5,7%, до 13,4 млрд грн), Николаевской (на 5,1%, до 3,5 млрд грн), Одесской (на 2,5%, до 27,1 млрд грн) областях и Киеве (на 4,5%, до 44,9 млрд грн).

В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 37,4%) и Закарпатская (на 29,1%) области.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.