Рекорды недвижимости-2021: заоблачные цены, скандальные решения и много ипотеки. 5 цифр

Александр Мясищев / LIGA.net

Цены в новостройках Киева бьют рекорды, появляются новые ЖК и исчезают достопримечательности. Какие изменения на рынке недвижимости принес 2021 год?

Уходящий год во многом оказался рекордным для рынка жилья. Хотя рекорды не всегда были приятными для потребителей.

Мы отобрали пять главных цифр года из сферы недвижимости.

Квадратный метр в Киеве уже 34 700 грн

Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Киева выросла с 27 700 грн до 34 700 грн с начала 2021 года. Плюс 25,3% стоимости, и это рекорд.

Цены росли из-за увеличения расходов на стройматериалы, налоги и зарплаты, объясняли аналитики.

В то же время к концу года обвалился спрос на жилье. В ноябре, в сравнении с августом, эконом упал на 40%, комфорт - на 30%, а премиум-класс - 25%, говорилось в отчете Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. Сейчас предложение на 20% превышает спрос, заявил глава ассоциации Юрий Пита.

Спрос упал из-за этих же сверхвысоких цен, угрозы вторжения России и принятия законопроекта 5600.

В столице - плюс 57 новых ЖК

На начало года в Киеве было 492 достроенных ЖК. К концу - уже 549. Такие данные показывает сервис Лун.

Речь идет о достроенных, но не обязательно введенных в эксплуатацию объектах. В некоторых из них приостановлена продажа из-за проблем с документами.

Оранжевые точки - ЖК, построенные в 2021 году.

431 разрешение на строительство от ГАСИ

15 сентября 2021 Кабмин ликвидировал скандальную Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Этот орган и президент, и премьер называли главной коррупционной структурой Украины.

Однако за последние 15 дней перед "смертью" ГАСИ выдала рекордное количество разрешений на строительство.

Если за 1-15 августа ГАСИ выдала 291 разрешение, то уже через месяц - 431, в полтора раза больше. Год назад за этот период - всего 251 разрешение, свидетельствуют данные реестра.

В последние дни жизни ГАСИ работала даже ночью и в выходные.

Место ГАСИ заняла новосозданная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. Пока новый орган за месяц обычно выдает менее 50 разрешений, свидетельствуют данные реестра. В частности, ГИАГ приостановила скандальную застройку территории столичного НАУ, которую разрешила ГАСИ.

В 2,5 раза выросло количество ипотечных сделок

Украинские банки выдали рекордные 8700 ипотечных кредитов за 10 месяцев 2021 года. Их общая стоимость - 7 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, свидетельствует отчет Национального банка.

В среднем кредитная ставка составляла 14,9% годовых на первичную недвижимость и 13,5% - на вторичную.

Преимущественно рост ипотеки произошел на вторичном рынке и благодаря госпрограмме "Доступная ипотека 7%", говорил в интервью LIGA.net глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Парадокс, но госпрограмма "Доступная ипотека", предполагающая кредитование под 7%, показала неутешительные результаты. На ноябрь по ней выдали всего 1000 кредитов на общую сумму 864,3 млн грн.

Минус семь архитектурных достопримечательностей Киева

2021 год нанес удар по историческому наследию Киева. Преимущественно - в пользу многоэтажного жилья и офисов.

Коротко о каждом из утраченных домов.

Дом Уткина

Что: трехэтажное здание в стиле неоренессанса конца XIX века.

Когда: снесен 10 апреля.

Что будет: отель на 26 этажей.

Усадьба Барбана

Что: дом XIX века с кирпичным декором по ул. Обсерваторная, 6.

Когда: частично снесен 20 августа.

Что будет: жилой дом в 9-12 этажей с подземным паркингом.

Здание "Квіти України"

Что: здание в стиле модернизма 1980-х годов на ул. Сечевых стрельцов, 49.

Когда: демонтаж начался в июле 2021-го (приостановлен).

Что будет: реконструкция с надстройкой и стеклянным оформлением.

Павильон артезианской скважины

Что: павильон 1917 года на пересечении ул. Физкультуры и Короленковской.

Когда: снесли в марте 2021-го.

Что будет: нет данных.

Бассейн в стиле модернизма на Воскресенке

Что: здание в стиле советского модернизма, построено в 1980-е.

Когда: снесен в январе 2021 года.

Что будет: ЖК "Курнатовского" на 24-25 этажей (Киевгорстрой).

Пивзавод Карла Шульца

Что: здание в стиле неоренессанса конца XIX века по просп. Голосеевский, 8.

Когда: снесен в апреле 2021-го.

Что будет: Киевский крымскотатарский культурно-образовательный центр с мечетью.

Дом на Лыбедской площади

Что: неоклассическое здание 1938 года на Лыбедской площади.

Когда: снесен в августе 2021-го.

Что будет: рядом построен ТРЦ Ocean Mall. Владелец ТРЦ и участка под домом - застройщик Вагиф Алиев.