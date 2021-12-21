Продавцам придется снизить «аппетит», чтобы продать квартиру: куда идет рынок недвижимости

Сейчас реальная цена продажи квартир на вторичном рынке в среднем на 10-12% ниже стоимости заявленной продавцами. Соответственно, чтобы продать квартиру, владельцу придется либо существенно снижать свой "аппетит", либо ждать лучших времен, когда доходы граждан ощутимо возрастут.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на совместное исследование Ассоциации специалистов по недвижимости Украины и ГИП "Увекон".

Ажиотажа нет

На вторичном рынке жилья Украины на протяжении 2021 года не было никаких признаков ажиотажа или ограниченного предложения, которые могли бы повлиять на рост стоимости квартир. К тому же рынок сейчас живет на условиях покупателей, количество которых за последние несколько месяцев сократилось более чем на 20%. Поэтому в ближайшие 3-4 месяца подавляющее большинство продавцов будут вынуждены снизить стоимость выставленных на продажу домов.

В октябре-ноябре самый большой рост цен на квартиры зафиксирован в Киеве: стоимость выросла в среднем на 13%. К концу ноября средняя стоимость кв.м жилья на вторичном рынке Киева превысила отметку 2100 долларов.

В других городах-миллионниках цены росли не так стремительно. В Днепре цены на вторичное жилье за ​​октябрь-ноябрь выросли на 4%, во Львове - на 5%, в Одессе - на 2%, в Харькове - на 4,7%. Темпы роста цен на вторичном рынке жилья в других областных центрах не превысили 5%, а в некоторых городах были практически нулевыми (Кропивницкий - 0,1%, Черновцы - 0,2%).

Высокий рост зафиксирован только в Киеве, что может свидетельствовать о локальном и временном характере этой тенденции.

Инвестиционный потенциал квартир снижается

По мнению Владимира Шалаева, генерального директора ГК "Увекон", темпы роста цен на вторичное жилье во всех регионах Украины, кроме Киева, были ниже прибыли от альтернативных источников инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего государственного займа и размер процентов по банковским депозитам.

"Сейчас у населения и бизнеса появилась альтернатива для инвестиций, доход от которых будет покрывать риски. Кроме того, ликвидность инвестиций в облигации и депозиты выше вложения средств в квартиры. Поэтому количество желающих покупать недвижимость как инвестицию в имеющихся экономических условиях становится все меньше", - отметил эксперт.

В то же время желающих продать свои квартиры на пике цен становится все больше.

Будущая ценовая динамика на рынке недвижимости будет зависеть от экономической и политической ситуации в Украине. Следовательно, ввиду существующих рисков можно прогнозировать стабилизацию цен.

Продавцы завышают цены, а покупатели отказываются от сделок

В свою очередь Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, отметил, что рост цен выставленных на продажу квартир не является достаточно обоснованным.

Он напомнил, что с января по сентябрь 2021 года реальная стоимость жилья на вторичном рынке крупнейших городов выросла в среднем на 15-17% и достигла максимальных отметок, соответствующих платежеспособному спросу.

"Сейчас цена продажи квартир на вторичном рынке в среднем на 10-12% ниже, чем стоимость, заявленная продавцами. Соответственно, чтобы продать квартиру, владельцу придется либо существенно снижать свой "аппетит", либо ждать лучших времен, когда доходы граждан существенно возрастут", - считает эксперт.

Увеличение стоимости вторичного жилья объясняется "подтягиванием" цен к стоимости квартир на первичном рынке. Однако одной из причин роста кв.м на первичном рынке является увеличение себестоимости строительства.

Эксперт не исключил, что завышенная стоимость квартир стала следствием недостаточно корректной работы модуля оценки недвижимости Фонда госимущества Украины, информация в который поступает от оценщиков, публичных источников и нотариусов.

"В отличие от первичного рынка, фактор себестоимости квартиры вообще не является критерием оценки реальной стоимости жилья. Поэтому "подтягивание" цен к первичному рынку всегда должно опираться на реальный спрос. В то же время некорректная оценка объекта, выставленного на продажу, может вводить в заблуждение, как продавцов, так и покупателей», - подчеркнул он.

По его мнению, в ближайшие 3-4 месяца подавляющее большинство продавцов будут вынуждены снизить стоимость выставленных на продажу домов.

Спрос на вторичном рынке существенно ограничен. Соответственно покупатели будут искать квартиры, учитывая не только технические характеристики, а в большей степени их стоимость. Будут покупать либо жилье по "подъемной" цене, либо будут вынуждены отложить приобретение на неопределенный срок.

"Уменьшение количества потенциальных покупателей, ограниченные финансовые возможности граждан, недостаточно активная ипотека в ближайшие месяцы могут сравнить заявленные продавцами цены к ценам реальных сделок", - подытожил глава АСНУ.