Минфин намерен вернуться к вопросу обложения НДС операций с недвижимостью - министр

"При доработке в комитете (законопроекта №5600 - ИФ) были приняты правки относительно налогообложения недвижимости НДС. Было много дискуссий по этому вопросу. Думаю, возможно, в будущем мы эти вопросы будем поднимать", – сказал Марченко в четверг в кулуарах парламента после принятия закона о госбюджете на 2022 год.
Как сообщалось, Верховная Рада 30 ноября приняла "ресурсный" закон (законопроект 5600). При этом ко второму чтению из законопроекта изъята норма о налогообложении НДС второй и последующей поставки жилья. В то же время поправки в Налоговый кодекс предусматривают налогообложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимости по ставке налога на доходы физлиц (18%) от чистого налога.