Цену недвижимости и земельных участков будут фиксировать в госреестре – Минюст

Кабинет министров 24 ноября утвердил изменения в процедуре регистрации прав на недвижимое имущество, в частности фиксирование цены имущества по договору купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Соответствующим постановлением вводится взаимодействие единых и государственных реестров в компетенции Минюста для обеспечения автоматической проверки и внесения в Госреестр сведений о субъекте.

Согласно документу, в Госреестре будет фиксироваться стоимость земельных участков или объектов строительства, указанная в договоре купли-продажи. Относительно объектов с госрегистрацией права собственности до 1 января 2013 года - во время ведения реестра не будет применяться норма о необходимости техинвентаризации объекта строительства.