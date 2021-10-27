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Количество новостроек на рынке растет каждый год: покупатели согласны ждать
16:52 27.10.2021 |
Сейчас на первичном рынке Украины ведут продажу квартир одновременно 1700 новых жилых комплексов.
Наибольшее количество новостроек локализуется в Киеве - 226 новых ЖК. Обходят по этому показателю столицу Киевская область и Львов - 230. В Одессе - 188 новых многоэтажек. В других городах суммарно возвели 800 зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление соучредителя портала LUN.ua Андрея Мимы в рамках профессиональной конференции Building&Constructions forum 3.0.
Киев потерял лидерство
В 2021 году на первичном рынке Украины ведут продажу квартир одновременно 1700 новых жилых комплексов. Лидеры по количеству новостроек Киев, Киевская область и Львов. По сравнению с другими годами прослеживается положительная динамика строительства. В этом году в Украине закрыли продажи 400 новых комплексов, например, в 2020 году их было 330, а в 2019 году - 210.
Растет также строительная активность в других крупных городах страны. Днепр уже сдал 20 новых жилых комплексов в этом году (в предыдущие годы было 10), Харьков также почти удвоил свои показатели.
Квадратные метры дорожают
Пропорционально растет и цена на жилье. Как сообщает соучредитель LUN.ua за 2020 год стоимость выросла на 15% в гривне, преимущественно из-за падения курса доллара. За 8 месяцев 2021 года цена показала рост уже на 16%.
Если оценить в валюте, за 2020 год в долларах цена была примерно 900 долл/кв. м, а за 8 месяцев поднялась на 22% - с 950 до 1200 долл/кв. м. Последние данные на октябрь - 1250 долл. за кв. метр.
Цены растут - люди покупают
Также ресурс системно проводит оценку стоимости недвижимости по классам. По результатам девяти месяцев 2021 года, рост цен по классам происходил неравномерно: эконом-класс вырос меньше, а бизнес и комфорт-класс прибавили по 25% цены.
На текущий момент квадратный метр в квартире эконом-класса стоит от 800 долларов, комфорт-класса - от 1000 долларов, бизнес-класса - 1800 долларов, премиум - 2800 долларов. Несмотря на это, спрос на квартиры в новостройках не уменьшился.
"Люди покупают и на старте строительства, и на этапе котлована, и готовы ждать три года до завершения работ", - отметил Андрей Мима.
Раньше мы рассказывали, что инвесторы отказались от бюджетных проектов в пользу более надежных и дорогих.
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