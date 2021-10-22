В Украине зарегистрировали почти 33 тысячи земельных сделок

По состоянию на 22 октября 2021 года в Украине заключено 32 794 сделки купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что на сегодня заключено 32 794 сделки в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 5 173 нотариуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего заявлений - 5 806, из них согласовано 5 125, в очереди на рассмотрение - 13, отказ получили 668.

Согласно инфографике, с 1 июля по 22 октября 2021 года общая площадь земель, по которым зарегистрированы сделки, составляет 81 732 га. По площади лидируют Кировоградская (10 859,6 га), Харьковская (10 598,4 га) и Полтавская области (7148,9 га)

Как сообщалось, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.